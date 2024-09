Zelensky diz que se reunirá com Biden para apresentar seu ‘plano de vitória’ contra a Rússia

Presidente ucraniano pretende apresentar seu plano para acabar com a guerra em uma cúpula de paz em novembro

EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO Kiev pede a seus aliados ocidentais permissão para atacar alvos militares em solo russo



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou nesta sexta-feira (13) que se reunirá neste mês com seu homólogo americano, Joe Biden, para apresentar um “plano de vitória” contra a Rússia. “Está prevista para este mês uma reunião com o presidente Biden. Vou lhe apresentar um plano de vitória. Um conjunto de soluções interligadas que darão à Ucrânia poder e elementos suficientes para conduzir esta guerra rumo à paz”, disse Zelensky em uma conferência em Kiev. Em dificuldades frente a ofensiva da Rússia no leste da Ucrânia, Kiev pede a seus aliados ocidentais permissão para atacar alvos militares em solo russo que ajudem a derrubar mísseis apontados para seu território. Mas os americanos e os europeus temem que isto incentive uma escalada por parte de Moscou e um confronto direto. Zelensky pretende apresentar seu plano para acabar com a guerra em uma cúpula de paz em novembro, para a qual a Rússia será convidada.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP