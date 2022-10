Zelensky diz que Ucrânia ‘está quebrando o 2º maior exército do mundo’

Em discurso, presidente ucraniano ainda apontou que a Rússia já não tem potencial para ditar algo a alguém

STR / Ukrainian presidential press-service / AFP Zelensky continua afirmando que seu exército tem combatido as forças rivais



Oito meses após o início da guerra, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, proclamou que a Ucrânia “está quebrando o chamado segundo maior exército do mundo” e, a partir de agora, a Rússia será “um mendigo” porque perdeu todo o potencial militar, econômico e político global neste conflito. “Nunca mais a Rússia será um sujeito que possa ditar algo a alguém. Já não tem o potencial para ditar. O mundo vê isso. O potencial da Rússia está sendo desperdiçado nesta loucura: em uma guerra contra o nosso Estado e contra todo o mundo livre”, disse Zelensky no habitual discurso noturno. “Estão implorando por algo no Irã, estão tentando obter algo dos países ocidentais inventando vários disparates sobre a Ucrânia, intimidando, enganando”, acrescentou. Refletindo sobre a situação atual na Rússia, Zelensky afirmou que “havia influência do gás, e não há mais, assim como havia influência militar, e está se evaporando”. “Havia influência política, agora há um isolamento crescente. Havia ambições ideológicas, agora só há repugnância”. analisou. Para o presidente ucraniano, houve uma “mudança muito importante” na situação geopolítica da Eurásia. “Quanto mais potencial a Rússia perder agora, mais liberdade real todos os povos ganharão, tanto ao lado da Rússia como dentro das suas fronteiras. A Ucrânia em primeiro lugar”, declarou. De acordo com Zelensky, em 24 de fevereiro, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia, o Kremlin nem sequer podia imaginar o que estava acontecendo. “Não há nenhum oficial ou propagandista russo que não compreenda para onde isto vai. Começaram a se lembrar de 1917 há muito tempo. O sentimento de fracasso na Rússia está ficando cada vez mais forte”, argumentou.

*Com informações da EFE