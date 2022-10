Zelensky e Elon Musk discutem no Twitter após ‘plano de paz’ apresentado pelo bilionário

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o bilionário e dono da Tesla e a SpaceX, Elon Musk, discutiram nas redes sociais após o empresário divulgar um “plano de paz” para parar a guerra no país. Nesta segunda-feira, 3, Musk publicou um esboço de sua proposta para selar a paz na região. Dentre as propostas, estavam “refazer os referendos ilegais em regiões dominadas pela Rússia sob supervisão da ONU“, tornar a Crimeia um território da Rússia e garantir a neutralidade da Ucrânia, evitando posicionamento e envolvimento em conflitos ou alianças com outras organizações, como a OTAN. Após publicar a mensagem, Musk incluiu uma enquete perguntando se seus seguidores votariam “sim” ou “não” em suas propostas. Zelensky não ficou calado, e também usou as redes sociais para perguntar: “Qual Elon Musk você gosta mais? O que apoia a Ucrânia ou O que apoia a Rússia?”. Na semana passada, Kiev também afirmou que irá formalizar o pedido de candidatura da Ucrânia à aliança. O embaixador da Ucrânia na Alemanha, Andrij Melnyk, também respondeu Musk após o questionamento do bilionário. “Cai fora é a minha mensagem muito diplomática para você, Elon Musk. O único resultado é que agora os ucranianos nunca vão comprar a p…a dos lixos da Tesla”, disse o diplomata ucraniano. Em março, Musk já havia polemizado sobre o confronto, quando sugeriu que Zelensky e Vladimir Putin duelassem para decidir o vencedor da guerra.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022