Google encerra serviço de tradutor na China, onde buscador está bloqueado desde 2010

Plataforma alega baixo uso, não relacionando a pressão ou censura do governo chinês

Plataforma de busca está bloqueada desde 2010 diante da censura e da pressão do governo comunista chinês



O Google anunciou nesta segunda-feira, 3, o encerramento do seu serviço de tradução na China, citando o baixo número de usuários, reduzindo ainda mais a sua presença no país asiático, onde o motor de busca está bloqueado desde 2010 diante da censura e da pressão do governo comunista. A empresa com sede em Mountain View, na Califórnia, eliminou o acesso ao seu tradutor na China tanto para a versão web como para o aplicativo para smartphones. Apesar de “deixar” o país asiático em 2010 com a saída do seu produto mais emblemático, o motor de busca online, o Google continua a funcionar com outros serviços e produtos como o navegador de internet Chrome, smartphones Pixel e o dispositivo Nest, todos atualmente disponíveis para os usuários chineses. O Google garantiu que o encerramento do serviço de tradução se devia ao baixo nível de utilizadores – e não, portanto, a problemas de censura ou pressão do governo – dado que o mercado é dominado por concorrentes locais, como Baidu e Sogou.

*Com informações da EFE