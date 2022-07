Cadeiras do estádio do Pacaembu são vendidas por até R$ 1.800 em site de loja de móveis

Concessionária que comanda reforma do local e Prefeitura afirmam que dinheiro será destinado para ONG beneficente dos ex-jogadores Raí e Leonardo

Reprodução / Site / Tok&Stok Cadeiras numeradas do Pacaembu à venda no site da loja Tok&Stok



Cadeiras numeradas retiradas do Estádio do Pacaembu foram colocadas à venda no site da loja de móveis e decorações Tok&Stok, com o valor variando entre R$ 1.400, no modelo baixo, e R$ 1.800, no modelo alto. Às 15h, os itens já apareciam com avisos de que estão em suas últimas unidades disponíveis para serem comercializadas. O estádio está em reforma há cerca de um ano e teve as cadeiras retiradas pela Concessionária Allegra Pacaembu como parte dos trabalhos, que também incluíram a demolição do setor conhecido como “Tobogã”. De acordo com o contrato de concessão da Allegra com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, R$ 400 milhões devem ser investidos na reforma do local. Segundo a Allegra Pacaembu, a venda é uma forma de enaltecer a história do futebol no estádio mais emblemático de São Paulo, e o lucro será revertido para a Fundação Gol de Letra, ONG gerida pelos ex-jogadores Raí e Leonardo que realiza projetos para contribuir com a educação de crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis. A Prefeitura confirmou que não há restrições legais. A Tok&Stok não respondeu às tentativas de contato da reportagem. Confira as notas completas.

Allegra Pacaembu

A Concessionária Allegra Pacaembu e Tok&Stok informam que, em uma ação conjunta entre as empresas, foi lançada hoje, 27 de julho, uma edição limitada de cadeiras e banquetas fabricadas com os antigos assentos das arquibancadas do Pacaembu. Trata-se de uma iniciativa sócio-ambiental, com o objetivo de enaltecer a história do futebol no estádio mais emblemático da cidade de São Paulo. Vale destacar que todo o lucro da comercialização será revertido para a “Fundação Gol de Letra” – organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve, desde 1998, projetos para contribuir com a educação de crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis. Neste projeto, o posicionamento tanto da Allegra quanto da Tok&Stok foi no sentido de reaproveitar as cadeiras, evitando seu descarte e dando a elas um novo propósito, conectado às emoções dos torcedores. Ressaltamos, ainda, que não há qualquer restrição legal ou contratual à iniciativa.

Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEME), informa que não há qualquer restrição legal ou contratual à iniciativa. O Contrato de Concessão do Complexo prevê a necessidade de a Concessionária Allegra Pacaembu realizar a substituição dos assentos existentes nas arquibancadas por novos, constituídos por material durável e resistente. Cumprindo com a sua obrigação contratual, a Concessionária efetivou a retirada dos assentos antigos e desgastados para substituição de novos e resistentes assentos, gerando material que inicialmente seria descartado. Cabe a Concessionária realizar a destinação e/ou descarte dos materiais e equipamentos existentes no Complexo do Pacaembu, prezando pela sustentabilidade e por um descarte que gere o menor impacto e interferência possível.

A Allegra Pacaembu, em ação conjunta com a Tok&Stok, lançou hoje uma edição limitada de cadeiras e banquetas fabricadas com os antigos assentos das arquibancadas do Pacaembu. Trata-se de uma iniciativa sócio-ambiental, com o objetivo de enaltecer a história do futebol no estádio mais emblemático da cidade de São Paulo. Todo o lucro da comercialização será revertido para a “Fundação Gol de Letra” – organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve, desde 1998, projetos para contribuir com a educação de crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis. E que o reaproveitamento das cadeiras evitou seu descarte, dando a elas um novo propósito.