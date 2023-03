Zelensky e Putin agradecem às mulheres por papel na guerra: ‘Sacrificaram suas vidas’

Líder russo criou em 2022 o prêmio ‘Mãe-heroína’, para homenagear quem teve 10 filhos ou mais; chefe de Estado ucraniano prometeu vitória no conflito que já passa de um ano

Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP e Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Putin e Zelenksy parabenizam mulheres pelo 8 de março



Em meio a guerra na Ucrânia, que completou um ano no dia 24 de fevereiro, os inimigos Vladimir Putin e Volodymyr Zelenky, presidente da Rússia e Ucrânia, respectivamente, agradeceram as mulheres pelo seu papel no conflito entre os dois países por ocasião do dia 8 de março. “Acho importante dizer isso hoje. Agradecer a todas as mulheres que trabalham, ensinam, estudam, economizam, cuidam e lutam pela Ucrânia”, disse Zelensky em um vídeo publicado no Dia Internacional da Mulher”. Na gravação, o líder ucraniano pediu para “lembrar, pensar e agradecer a todas as mulheres que sacrificaram suas vidas” pelo país. Neste breve discurso, Zelensky mais uma vez prometeu a vitória aos seus compatriotas, que resistem à ofensiva russa. “Juntos somos mais fortes, juntos somos invencíveis e juntos podemos vencer”, disse ele. Do outro lado da fronteira, na Rússia, Putin aproveitou o dia para saudar as mulheres que “cumprem o seu dever” ao serviço do país, numa alusão à ofensiva militar na Ucrânia. “Hoje, quando a Rússia mais uma vez enfrenta ameaças diretas à sua segurança e soberania, vemos inúmeros exemplos de coragem e determinação”, disse ele durante uma entrega de condecorações a mulheres que se destacaram em diferentes esferas, incluindo a militar. “Há mulheres nesta sala que cumprem com honra seu dever militar”, disse Putin, expressando “sua gratidão a todas as mulheres”. Defensor autoproclamado dos “valores tradicionais” perante um Ocidente que considera decadente, Putin criou por decreto em 2022 o prêmio “Mãe-heroína” para mulheres com 10 filhos ou mais. Duas mulheres receberam o prêmio nesta cerimônia no Kremlin.