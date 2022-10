Zelensky fala em “terror dos mísseis” para argumentar que Rússia não quer paz

Presidente acusou o mandatário russo, Vladimir Putin, de terrorismo em seu tradicional discurso noturno

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, faz tradicionais discursos noturnos desde que o conflito com a Rússia teve início no Leste Europeu



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enfatizou neste domingo, 9, que o “terror dos mísseis” da Rússia contra a população ucraniana é a prova de que o presidente russo, Vladimir Putin, não quer paz e não quer negociar. Em Zaporizhzhia, “pelo menos 14 pessoas morreram ontem [sábado] à noite como resultado de ataques russos a edifícios residenciais” e o número “pode aumentar” porque “os destroços ainda estão limpando os escombros”, disse Zelensky no habitual discurso noturno. Segundo o mandatário ucraniano, mais de 70 pessoas foram feridas, incluindo 11 crianças, enquanto “centenas de famílias ficaram sem casa”. “Um bloco inteiro, do primeiro ao sexto andar, foi destruído por um dos mísseis, um antinavio Kh-22, com alvo em um edifício residencial comum de nove andares. Aquele que deu a ordem e aqueles que a executaram sabiam o que queriam”, declarou. Os ataques com mísseis russos em Zaporizhzhia mataram pelo menos 43 pessoas desde o dia 3 de outubro, segundo Zelensky, que também recordou que houve mais ataques em outras cidades utilizando mísseis e drones iranianos. A maioria destes ataques aéreos “visavam as infraestruturas civis da Ucrânia e os civis”, denunciou Zelensky. “Quando alguém quer negociar, não faz isso. E quando alguém é um terrorista, é exatamente isso que faz”, criticou duramente.

*Com informações da EFE