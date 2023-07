Zelensky pede ‘honestidade’ e ‘coragem’ à Otan durante ofensiva diplomática

Declaração acontece dias antes de uma reunião da Aliança Militar, que será realizada em 11 e 12 de julho em Vilnius, a capital da Lituânia

Genya SAVILOV / AFP Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu que a contraofensiva lançada contra as posições russas 'não é rápida'



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reivindicou, nesta quinta-feira, 6, na República Tcheca, “honestidade” e “coragem” à Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), dias antes de uma reunião da Aliança Militar, e reconheceu que a contraofensiva lançada contra as posições russas “não é rápida”. Sua viagem para Praga faz parte de uma ofensiva diplomática de Kiev para aderir à Otan e receber mais munições de seus aliados, que o levou antes à Bulgária e continuará na Turquia nesta sexta-feira, 7. “A ofensiva não é rápida, isto é um fato. Mas, mesmo assim, avançamos, não retrocedemos como os russos”, disse Zelensky à imprensa ao lado do presidente tcheco, Petr Pavel. O dirigente ucraniano assegurou que a lentidão no fornecimento de armas a seu país havia atrasado sua contraofensiva e permitiu que a Rússia fortalecesse suas defesas nos territórios ocupados. “Exigimos honestidade em nossas relações” com a Otan, disse Zelensky em Praga. É hora de demonstrar “a coragem e a força dessa aliança”, acrescentou. Os países membros da Otan se reúnem nos dias 11 e 12 de julho em Vilnius, a capital da Lituânia, ainda sem uma posição comum sobre as garantias de segurança que querem oferecer a Kiev nem sobre um eventual convite à Ucrânia para se juntar à aliança militar.

*Com informações da AFP.