Zelensky pede que União Europeia interrompa todo o comércio com a Rússia

O presidente da Ucrânia,Volodymyr Zelensky, pediu nesta segunda-feira, 21, à União Europeia (UE) que interrompa “todo o comércio” com a Rússia. Ele ainda reforçou a importância do bloco rejeitar, especialmente, os recursos energéticos do país, base da economia russa. O pedido foi compartilhado em um vídeo publicado no canal oficial do presidente no aplicativo de mensagens Telegram. “Nenhum euro para os ocupantes, fechem todas as portas, não enviem seus produtos, rejeitem os recursos energéticos. Sem comércio com vocês, sem suas empresas e seus bancos, a Rússia não terá mais dinheiro para esta guerra”, afirmou Zelensky.

Em mensagem escrita, o presidente ainda mandou um recado direto para a Alemanha: “Por favor não patrocinem as armas de guerra da Rússia. Vocês têm a força, a Europa tem a força”. A Alemanha tem sido criticada por sua oposição a um embargo imediato dos combustíveis russos, dos quais depende muito. Nesta segunda, autoridades de países da UE se reúnem para discutir a possibilidade de novas sanções contra Moscou.

Na última sexta-feira, 18, o presidente ucraniano conversou por vídeochamada com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Nas redes sociais, ela publicou um foto do momento do diálogo e falou que o bloco continua apoiando a Ucrânia de forma inabalável. “Eu assegurei ao presidente Zelensky o apoio inabalável da UE. O caminho europeu da Ucrânia já começou. Tempos como esses exigem visão, firmeza e resistência para dar um passo difícil após o próximo. A comissão europeia seguirá adiante neste caminho”, escreveu no Twitter.

Apesar de Zelensky já ter dito, mais de uma vez, que não vê mais a Ucrânia entrando na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o que é uma das maiores demandas do presidente russo Vladimir Putin, que os ucranianos permaneçam neutros, ele enviou um pedido urgente à UE, durante o conflito no Leste Europeu, solicitando a entrada no bloco. A solicitação vem sendo bem recebida pelos países-membros.