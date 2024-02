Zelensky prepara mudança no comando das Forças Armadas na Ucrânia

Presidente ucraniano avalia substituição para fortalecer o país diante das ameaças russas

EFE/EPA/FILIP SINGER O presidente ressaltou que não se trata apenas de substituir uma única pessoa, mas que há algo sério em mente que diz respeito à liderança do país como um todo



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que planeja uma mudança no comando das Forças Armadas do país, em entrevista à “Rai News”, da Itália. A possível saída do general Valeriy Zaluzhnyi faz parte de um plano maior para reformular a liderança militar desde a invasão russa há dois anos. O presidente afirmou que não se trata apenas da substituição de uma pessoa, mas sim de uma reestruturação na direção do país. O general Zaluzhnyi se tornou um herói nacional após impedir a primeira onda de invasão de Vladimir Putin nos arredores de Kiev, no entanto, os recentes obstáculos no campo de batalha e os problemas de relacionamento entre o general e o presidente têm colocado em xeque a relação entre os dois. O presidente ressaltou que não se trata apenas de substituir uma única pessoa, mas que há algo sério em mente que diz respeito à liderança do país como um todo. A reformulação na direção militar é vista como uma estratégia para fortalecer a Ucrânia diante das ameaças russas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA