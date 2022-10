Russos sequestram diretor-geral da usina nuclear de Zaporizhia

Órgão de vigilância nuclear da ONU disse que a Rússia confirmou a medida; exército de Putin informou que Ihor Murashov ficará detido temporariamente para interrogatório

REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de arquivo Militar com uma bandeira russa em seu uniforme monta guarda perto da Usina Nuclear de Zaporizhzhia durante o conflito Ucrânia-Rússia na cidade de Enerhodar, controlada pela Rússia, na região de Zaporizhzhia



O chefe da usina nuclear de Zaporizhia, Ihor Murashov, foi sequestrado pelas forças russas neste sábado, 30, informou o chefe da estatal Energoatom, Petro Kotin, em comunicado. “Ele foi retirado do carro e, com os olhos vendados, foi conduzido em uma direção desconhecida”, escreveu Kotin no aplicativo de mensagens Telegram, acrescentando que não havia notícias imediatas sobre o destino de Murashov. O órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidoas (ONU) disse que a Rússia confirmou a medida, entretanto, a Rússia não comentou publicamente sobre o assunto. Questionado pela agência Reuters para comentar, um porta-voz da AIEA disse: “Entramos em contato com as autoridades russas e estamos solicitando esclarecimentos”. Mais tarde no sábado, a AIEA disse ter sido informada pelas autoridades russas de que Murashov estava sendo detido temporariamente para interrogatório. Kotin disse que apelou ao chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, para tomar “todas as ações imediatas possíveis para libertar urgentemente” Murashov. Zaporizhia é uma das regiões que foram anexadas pela Rússia na sexta-feira, 30, e onde fica a maior usina nuclear da Europa, que tem sido um dos epicentros do conflito que já está no sétimo mês.

*Com informações da Reuters