Zuckerberg aceita desafio de Musk para luta de bilionários dentro de jaula

Dono Twitter e proprietário da Meta mantêm há anos uma disputa comercial que agora chegou ao campo pessoal

EFE/Ernesto Arias /ARCHIVO e Britta Pedersen/AFP Elon Musk, dono do Twitter, e Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e Whatsapp



Elon Musk, dono do Twitter, e Mark Zuckerberg, o proprietário da Meta se desafiaram nas redes sociais para uma luta dentro de uma jaula, ao estilo dos combates de artes marciais mistas. “Mande a localização”, escreveu Zuckerberg, de 39 anos, sobre uma captura de tela que mostra um tweet no qual Musk diz: “Estou disposto a uma luta no ringue se ele estiver”. Após a publicação, o magnata, de 51 anos, respondeu com duas palavras: “Vegas Octagon”, no que parece ser uma piada para propor um local específico para o combate. Em um segundo tweet, Musk comentou que tem uma tática chamada “A Morsa”. “Deito-me em cima do meu adversário e não faço nada”, explicou. A técnica de Zuckerberg parece ser mais sofisticada, pois há alguns dias compartilhou nas suas redes um vídeo de si mesmo treinando com o faixa preta de jiu-jitsu Mikey Musumeci. “Estou a começando a me preparar para a nossa estreia no MMA (artes marciais mistas)”, escreveu Zuckerberg no post. A mensagem entre os dois bilionários surge depois de ter sido divulgado na imprensa especializada que a gigante tecnológico Meta (empresa-matriz de Facebook, Instagram e WhatsApp) está criando uma rede social para competir com o Twitter e planeja lançá-la “assim que puder”.

As duas redes sociais mantêm há anos uma disputa comercial que agora chegou ao campo pessoal, embora em tom de humor, pelo menos por enquanto. Pouco depois de Musk comprar o Twitter, a Meta (empresa matriz do Facebook) anunciou planos para lançar sua própria plataforma de comunicação somente de texto, que a transformaria em uma rival direta. Desde então, Musk fez várias declarações ousadas direcionadas a Zuckerberg no Twitter, até que esta semana ele tuitou abertamente: “Estou pronto para uma luta na jaula, se ele estiver pronto para isso”. Zuckerberg é um amante do jiu-jitsu, uma arte marcial japonesa. Na quarta-feira, ele respondeu no Instagram com uma breve mensagem: “Diga-me o lugar”. A possibilidade do combate animou algumas pessoas, o jornalista especializado em tecnologia Taylor Lorenz, escreveu no Twitter: “Deus, torne isso verdade”. O blogueiro, Bennett Tomlin, disse: “a melhor luta em uma jaula entre Musk e Zuckerberg é aquela em que dois caras entram e nenhum sai”. As lutas dentro de jaulas são uma especialidade conhecida como “ultimate fighting championship” (UFC), campeonato particularmente violento nos Estados Unidos, no qual se admite uma ampla gama de golpes extremos. Musk recentemente respondeu com raiva a uma sugestão de um alto funcionário da Meta de que o público queria uma alternativa ao Twitter “administrada com responsabilidade”.

*Com informação das agências internacionais