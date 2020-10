No Guarujá, Bolsonaro passeia na praia e posa com aglomeração de apoiadores

Sem máscara, presidente interagiu com outros banhistas no litoral de São Paulo

Reprodução/Facebook Presidente pousou para fotos e cumprimentou apoiadores no litoral paulista



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais em uma praia do Guarujá, no litoral de São Paulo, neste domingo, 11, pela manhã. Na transmissão, o presidente aparece de colete salva-vidas, caminhando pela praia e posando com apoiadores que formaram uma pequena aglomeração para cortejá-lo. Todos estavam sem máscara. No vídeo, o presidente falou pouco, fez apenas comentários breves aos apoiadores. Alguns banhistas que estavam ao seu redor o chamaram de mito. Um deles clamou, apoiado por gritos de outros banhistas: “Vamos arrumar o Brasil, Bolsonaro”. No sábado, 10, o presidente postou um vídeo em que aparece andando de moto e posando para fotos nas ruas de Guarujá. O presidente não usava máscara de proteção, assim como a maior parte das pessoas ao seu redor.

*Com Estadão Conteúdo