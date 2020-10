Famosos que disputam cargos de vereador em SP: Chiquinho Scarpa, Ademir da Guia e Diego Hypolito

Lista também conta com nomes como Marcelinho Carioca, Maurren Maggi, Thammy Miranda e Kid Bengala; eleição para Câmara Municipal terá mudanças após aprovação de reforma eleitoral, em 2017

Reprodução/Reprodução Ex-jogador Ademir da Guia, socialite Chiquinho Scarpa e ginasta Diego Hypólito estão entre os candidatos ao cargo na cidade de São Paulo



No dia 15 de novembro, os eleitores vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores que representarão suas cidades pelos próximos quatro anos. Apesar das mudanças no sistema eleitoral, causadas pela reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional em 2017, um traço se mantém: alguns candidatos se aproveitam de sua fama para conquistar a simpatia e o voto da população em busca de uma vaga nas Câmaras Municipais. Na cidade de São Paulo, os nomes variam de ex-jogadores de futebol a socialites, passando por artistas e influenciadores. Até o momento, há pouco menos de dois mil candidatos registrados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para um total de 55 vagas.

A Emenda Constitucional 97, aprovada pelo Congresso em 2017, proíbe os partidos de formarem coligações para as eleições às Câmaras Municipais. Até 2016, as legendas coligadas podiam lançar o número de candidatos correspondentes a 150% das cadeiras disponíveis nas Câmaras. Com a mudança, válida para as eleições de 2020, cada partido poderá lançar, individualmente, esse mesmo número de candidaturas. Há outra mudança em relação ao quociente eleitoral: o número de votos válidos segue sendo dividido pela quantidade de vagas na respectiva Câmara Municipal – em um município com 10.000 votos válidos e 100 cadeiras a ocupar, o quociente é de 100 votos. Ou seja, um partido com mil votos garante 10 vagas. No entendimento anterior, as vagas eram distribuídas entre os coligados, de acordo com os nomes mais votados. Em 2020, só serão beneficiados candidatos da mesma sigla.

Entre os nomes já registrados estão os dos ex-jogadores Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras, Marcelinho Carioca e Dinei, que fizeram história pelo Corinthians, da cantora Neném, o consultor de etiqueta Fábio Arruda, o empresário Chiquinho Scarpa, o ginasta Diego Hypolito, a ex-atleta Maurren Maggi, o ator Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, o ator de filmes adultos, Kid Bengala, o humorista Mionzinho, sósia do apresentador Marcos Mion, e a modelo Renata Banhara.

