Padre Júlio Lancellotti diz que sentirá falta de celebrar missas online

O padre concedeu entrevista nesta terça-feira (16) ao jornal Folha de S. Paulo após ordem de Dom Odilio Scherer para o religioso suspender transmissões ao vivo e interromper publicações nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@padrejulio.lancellotti O padre Júlio Lancellotti é reconhecido pelo seu trabalho assistencial à população de rua, mas também, frequentemente, é criticado por políticos de direita



O padre Júlio Lancellotti disse nesta terça-feira (16) que sentirá falta das missas online. Segundo ele, as celebrações no meio digital tinham uma audiência de 6 mil espectadores simultâneos e chegavam a atingir 15 mil visualizações em um único dia. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilio Scherer, ordenou no domingo (14) a suspensão de transmissões ao vivo de missas e a interrupção de publicações nas redes sociais por Lancellotti.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o religioso declarou que “as redes eram, de certa forma, uma prestação de contas daquilo que se estava fazendo ao mostrar as atividades diárias com a população de rua”. “Por isso, eram tantas as publicações”, disse.

O padre Júlio Lancellotti é reconhecido por seu trabalho assistencial, mas também, frequentemente, é alvo de críticas e ações de políticos de direita. Recentemente, o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) afirmou ter entregado um abaixo-assinado à Embaixada do Vaticano em que solicitava o afastamento do padre de suas funções.

Apesar da decisão sobre o uso das redes sociais, Júlio Lancellotti seguirá celebrando missas presencialmente na Paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, na Zona Leste de São Paulo.

Sobre a ordem de Dom Odilio Scherer, o religioso contou ter recebido com “espírito de obediência e resiliência”. Afirmou que a conversa entre eles foi “muito protocolar e respeitosa”. Ele também disse que “como padre, precisa atender às determinações do bispo”.

Quanto à possibilidade de ser transferido de paróquia, Lancellotti declarou que a decisão não cabe só a ele. Com a ordem de Dom Odilio Scherer, circulou rumores sobre uma possível saída.

Pela regra eclesiástica, os padres podem ser removidos para a aposentadoria ao completarem 75 anos. Júlio Lancellotti fará 77 anos em 27 de dezembro. No entanto, segundo o religioso, a aplicação da norma varia conforme a necessidade da igreja.