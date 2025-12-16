Medida visa ‘recolhimento e proteção’ do religioso, que sofre pressão política; permanência na paróquia da Mooca também é avaliada

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Dom Odilo determina que Padre Júlio Lancellotti suspenda missas online e redes sociais



O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, ordenou a suspensão das transmissões de missas ao vivo e a interrupção das atividades em redes sociais do Padre Júlio Lancellotti. A decisão foi comunicada pelo próprio sacerdote no último domingo (14), durante uma celebração que era transmitida por canais como a Rede TVT, o portal ICL e o YouTube.

Segundo Lancellotti, que atua há mais de 40 anos na paróquia de São Miguel Arcanjo, na Mooca, a diretriz do arcebispo tem como objetivo proporcionar um período de “recolhimento e proteção”. Ao confirmar a ordem, o padre afirmou que cabe a ele “apenas obedecer” e reiterou seu vínculo com a Arquidiocese de São Paulo.

O religioso, reconhecido por seu trabalho assistencial à população de rua, é alvo frequente de críticas e ações por parte de políticos de direita e integrantes do MBL. Recentemente, o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) afirmou ter entregado um abaixo-assinado à Embaixada do Vaticano solicitando o afastamento do padre de suas funções.

Possível aposentadoria e rumores de transferência

Além do silêncio no ambiente digital, discute-se a permanência de Lancellotti à frente de sua paróquia. Pela regra eclesiástica, padres podem ser removidos para aposentadoria ao completarem 75 anos. Lancellotti fará 77 anos no final deste mês. No entanto, ele ressalta que a aplicação da norma varia conforme a necessidade da igreja, havendo sacerdotes na ativa com idade avançada.

Apesar de rumores sobre sua saída terem circulado em grupos de mensagens, Lancellotti esclareceu que nenhuma transferência foi oficializada por Dom Odilo até o momento.

Em nota divulgada nesta terça-feira (16), o padre confirmou que as redes sociais ficarão paradas temporariamente e negou a informação de que já teria sido transferido da Paróquia São Miguel Arcanjo. As missas presenciais continuam sendo celebradas normalmente aos domingos, na Capela da Universidade São Judas, na Mooca.