Parlamentares da oposição criticam visita de Maduro ao Brasil e acusam Lula de ‘falta de compromisso com a democracia’

Eduardo Bolsonaro lembrou que o ditador venezuelano já foi condenado nos Estados Unidos e Nikolas Ferreira se definiu como ‘ditadorofóbico’

Marcelo Camargo/Agência Brasil Em meio a críticas, Lula recebe Maduro com honras de chefe de Estado



Proibido de entrar no Brasil pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2019, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, retornou ao país nesta segunda-feira, 29, e foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado. Longe de ser um consenso, a visita do presidente da Venezuela foi criticada por vários congressistas da oposição, que consideram a recepção uma falta de “compromisso com a democracia”, como escreveu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Maduro veio ao Brasil para participar de uma reunião com os outros presidentes da América do Sul que ocorrerá na próxima terça-feira, 30, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Por meio de postagens nas redes sociais, a oposição lembrou que os Estados Unidos ofereceram recompensa pela prisão do governante e sua equipe em 2020. O deputada federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por exemplo, postou um cronograma com três fatos recentes da relação diplomática da Venezuela: “2019: presidente Bolsonaro veta presença do ditador Maduro no Brasil; 2020: EUA acusam Maduro de narcotráfico e oferecem recompensa de US$15 milhões; 2023: Lula recebe Maduro com honras de chefe de Estado”. Outros que também condenaram a visita foram o deputado federal mais votado do último pleito, Nikolas Ferreira (PL-MG), que afirmou ser “ditadorofóbico”; e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que comparou na postagem o ex-presidente Bolsonaro a Lula.

Lula demonstra, mais uma vez, a sua falta de compromisso com a democracia ao receber o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de crimes contra a humanidade, como assassinatos, tortura, agressões, violência sexual e desaparecimentos. Lula desrespeita não só os… pic.twitter.com/XCNbOvm90f — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 29, 2023

A diferença é gritante@jairbolsonaro foi um verdadeiro estadista, cuidou do povo venezuelano massacrado pela ditadura de Maduro por meio da Operação Acolhida, colocou o Brasil em lugar de destaque no mundo do lado das maiores democracias. lula envergonha o Brasil novamente e… pic.twitter.com/XNDf9qbwkd — Carla Zambelli (@Zambelli2210) May 29, 2023

2019: Presidente Bolsonaro veta presença do ditador Maduro no Brasil. 2020: EUA acusam Maduro de narcotráfico e oferecem recompensa de US$ 15 milhões. 2023: Lula recebe Maduro com honras de Chefe de Estado. pic.twitter.com/WTXhC0UlBJ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 29, 2023