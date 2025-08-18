Congresso marca para quarta-feira a instalação da CPMI para apurar fraudes no INSS

Pedido para abertura da comissão foi encabeçado por parlamentares da oposição, mas também recebeu a assinatura de alguns governistas

Geraldo Magela/Agência Senado Colegiado será presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-AM)



O Congresso marcou para a quarta-feira (20), às 11 horas, a reunião de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pelo acordo, o colegiado será presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). A relatoria caberá ao deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). O grupo será formado por 32 titulares, sendo 16 deputados e 16 senadores, além dos suplentes.

O requerimento foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 17 de junho e, desde então, o Congresso aguardava as indicações de membros de líderes partidários. O pedido para abertura da CPMI foi encabeçado por parlamentares da oposição, mas também recebeu a assinatura de alguns governistas, como o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Até a manhã desta segunda (18), as bancadas já haviam enviado a lista de 24 titulares à comissão. O restante deve ser oficializado nos próximos dias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Senadores:

– Eduardo Braga (MDB-AM);

– Renan Calheiros (MDB-AL);

– Carlos Viana (Podemos-MG);

– Styvenson Valentim (PSDB-RN);

– Omar Aziz (PSD-AM);

– Eliziane Gama (PSD-MA);

– Cid Gomes (PSB-CE);

– Jorge Seif (PL-SC);

– Izalci Lucas (PL-DF);

– Eduardo Girão (Novo-CE);

– Rogério Carvalho (PT-SE);

– Fabiano Contarato (PT-ES);

– Leila Barros (PDT-DF);

– Tereza Cristina (PP-MS);

– Damares Alves (Republicanos-DF);



Deputados:

– Coronel Chrisóstomo (PL-RO);

– Coronel Fernanda (PL-MT);

– Adriana Ventura (Novo-SP);

– Sidney Leite (PSD-AM);

– Ricardo Ayres (Republicanos-TO);

– Romero Rodrigues (Podemos-PB);

– Mário Heringer (PDT-MG);

– Bruno Farias (Avante-MG);

– Marcel van Hattem (Novo-RS);

*Com informações de Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert