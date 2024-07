Cerca de 35% do eleitorado paulista já baixaram o e-Título no celular

Documento digital permite voto sem a necessidade de apresentar documentos físicos, bastando mostrar o celular aos mesários, desde que a biometria esteja cadastrada

Marcelo Casal Jr./Agência Brasil Aplicativo está disponível para todos os tipos de celulares e inclui informações sobre o local e a zona eleitoral



Quase 35% do eleitorado paulista já baixou o e-Título, a versão digital do título de eleitor, segundo dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). A menos de três meses do primeiro turno das eleições, que ocorrerá em 6 de outubro, cerca de 12 milhões dos 34 milhões de eleitores do Estado já adotaram a ferramenta digital. O e-Título permite que os cidadãos do Estado votem sem a necessidade de apresentar documentos físicos, bastando mostrar o celular aos mesários. No entanto, há algumas condições para o uso. Se o eleitor não tiver a biometria cadastrada ou uma foto no documento digital, será necessário apresentar um documento com foto, como a CNH ou o RG. Caso o e-Título contenha a foto e a biometria esteja cadastrada, o celular será suficiente. O aplicativo está disponível para todos os tipos de celulares e inclui informações sobre o local e a zona eleitoral, facilitando o processo de votação.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini