Abin Paralela: Veja a lista completa dos investigados pela PF

Relatório entregue ao STF detalha uso da estrutura de inteligência para monitorar adversários políticos, ministros, jornalistas e servidores da Receita Federal

Fellipe Sampaio/STF



A Polícia Federal indiciou trinta e sete pessoas acusadas de integrar um esquema de espionagem ilegal que utilizava a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Entre os nomes estão o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o atual diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa. O relatório de mais de oitocentas páginas foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e aponta o monitoramento de ministros, políticos, jornalistas e servidores da Receita Federal.

Um dos alvos da espionagem, segundo a investigação, foi o grupo de auditores responsáveis por apurações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso conhecido como “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Além de Carlos, também estão na lista de indiciados nomes como o ex-diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, e o diretor-adjunto da agência, Alessandro Moretti.

A investigação revelou que o esquema teria sido usado para monitorar opositores e proteger aliados políticos do ex-presidente. Entre os métodos utilizados, segundo o relatório, estão o rastreamento de localização por meio de ferramentas clandestinas e o levantamento de dados sigilosos sem autorização judicial.

Os interrogatórios dos réus do núcleo um da chamada trama golpista começaram nesta segunda-feira (dezesseis), na Primeira Turma do STF, sob comando do ministro Alexandre de Moraes. As oitivas estão sendo realizadas presencialmente na sala de julgamentos da Corte.A reportagem da Jovem Pan News acompanha o andamento do caso.

Veja a lista completa dos investigados: