‘Acho importante eu ser a opção para despolarizar o país’, diz Eduardo Leite

Governador diz que não aceitará ser vice de Caiado e que não vai tentar Senado Federal

Luca Bassani/Jovem Pan News Eduardo Leite descarta concorrer ao Senado



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou que pretende se apresentar como uma alternativa de centro na disputa presidencial, defendendo a despolarização do país e descartando a possibilidade de concorrer ao Senado ou ocupar o posto de vice em uma chapa.

“Acho muito importante eu ser a opção de despolarizar o país. Não aguento mais ver essa situação de lançar os problemas sem apresentar soluções’, disse Leite durante participação no programa Em Tempo Real, da Jovem Pan.

” Um campo político tenta jogar sobre o outro ataques que aumentem sua rejeição para fazer com que os eleitores venham a votar e decidir o país com base no medo, medo de o Luiz Inácio Lula da Silva continuar, medo de Jair Bolsonaro voltar. É o que ditaria a eleição”, acrescentou.

Ao falar sobre o cenário eleitoral, o governador ressaltou a importância da próxima eleição tanto para o país quanto para o seu partido, o PSD. “Essa eleição é importante para o Brasil e para o PSD. Afinal, faz quinze anos que o partido tem o maior número de governadores, de prefeitos no Brasil, uma expressiva bancada federal, mas vai ser a primeira vez que a gente apresenta uma candidatura presidencial e ela vai ser definidora daquilo que a gente busca para o futuro do Brasil”, declarou.

O governador também destacou que pretende defender uma agenda equilibrada, que una diferentes pautas. “Dá para abraçar pautas de segurança pública com firmeza e (abraçar) pautas de diversidade”, diz Leite, que sinalizou que sua candidatura pode conciliar firmeza no combate à criminalidade com a defesa da diversidade.

Depende de Kassab

Nos bastidores, a definição sobre quem representará o partido na disputa presidencial deve passar pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab, que terá de escolher entre o nome de Eduardo Leite e o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O cenário ganhou novos contornos após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Jr., de concorrer ao Palácio do Planalto.

Eduardo Leite também deixou claro que seu foco está na disputa pelo Palácio do Planalto, afastando especulações sobre outras possibilidades eleitorais, e disse que não vai tentar o Senado e que não aceita ser vice de Caiado, “embora respeite muito o governador de Goiás”. Segundo ele, o objetivo é oferecer ao eleitor uma alternativa que priorize propostas e soluções concretas para o país.