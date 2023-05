‘Acho que tem quórum’, diz Cajado sobre votação do arcabouço fiscal nesta terça-feira

Relator da proposta que define regras fiscais se reúne com líderes partidários para definir sobre a votação da matéria

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 09/05/2023 O deputado federal Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal



Ao chegar na Câmara dos Deputados, na manhã desta terça-feira 23, o deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), relator do projeto do Executivo que propõe novas metas fiscais para o controle das despesas públicas (o chamado novo arcabouço fiscal) disse acreditar haver quórum para a análise do mérito do texto no plenário da Casa ainda hoje. O parlamentar falou com o repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, antes da reunião de líderes para tratar sobre a votação da proposta. “Eu estou indo agora com os líderes para falar exatamente sobre isso. Eu acho que tem quórum. E agora falando com os líderes a gente decide se vota hoje ou amanhã (quarta-feira, 24). Se não votar hoje, é decisão do presidente com os líderes partidários”, disse Cajado.

Nos últimos dias, o relator tem feito uma série de reuniões com líderes partidários e a equipe econômica do governo para acertar os últimos detalhes de sua versão do projeto, antes de enviá-lo para análise dos deputados. Na noite desta segunda-feira 22, ele esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Após o encontro, Cajado afirmou a jornalistas que o projeto vai ter recursos para investimentos e patamar mínimo e máximo para se fazer despesas e poder trabalhar com as metas de forma clara. O relator disse que no momento o foco do trabalho é trazer clareza ao texto.