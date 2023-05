Haddad discute pontos do arcabouço com relator e afirma que Lira está ‘confiante’ com a votação

Ministro da Fazenda se mostrou otimista com as alterações e a tramitação do projeto após se reunir com o deputado Cláudio Cajado (PP) nesta segunda-feira, 22

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Fazenda, Fernando Haddad



Nesta segunda-feira, 22, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o deputado federal Cláudio Cajado (PP), que é relator do novo arcabouço fiscal, se reuniram para discutir os possíveis ajustes na proposta. Após o encontro, Cajado afirmou a jornalistas que o projeto vai ter recursos para investimentos e patamar mínimo e máximo para se fazer despesas e poder trabalhar com as metas de forma clara. O relator disse que no momento o foco do trabalho é trazer clareza ao texto: “Obviamente mantendo o espírito do projeto, que é manter o equilíbrio das contas públicas, uma trajetória da dívida em relação ao PIB e fazer com que os gastos sejam mantidos dentro daquela banda que nós apresentamos e mantivemos como conceito em um regime fiscal sustentável. O espírito foi esse, a conversa foi muito positiva nesse aspecto e o que nós queremos é que o projeto possa continuar com o que foi apresentado”. O ministro Fernando Haddad se mostrou otimista com a tramitação do projeto após as alterações.

“Quando eu falo de deixar mais claro eu quero dizer que pode promover pequenas alterações que impedem a má interpretação que às vezes é feita de um dispositivo, sobre quanto isso significa. Acho que a gente está em um bom caminho”, declarou Haddad. O projeto de lei do novo arcabouço fiscal recebeu pelo menos 40 emendas de deputados. De acordo com Cajado, algumas alterações foram analisadas e outras retiradas. O governo pretende blindar o texto e evitar mudanças significativas, por isso Haddad tem feito reuniões, esteve com o presidente da Câmara nesta segunda e disse que Arthur Lira (PP) está animado para a votação: “Queria agradecer o presidente Arthur Lira. Senti dele como está o clima para a semana, se a gente tem como ajudar, mas senti ele muito animado e confiante”. Projeto da nova regra fiscal deve ser votado até esta quarta-feira, 24.

*Com informações da repórter Paula Lobão