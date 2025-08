Advogado de Carla Zambelli afirma que ‘ela estava fugindo das sanções de Moraes’

Segundo Fábio Pagnozzi, a decisão de mantê-la presa se deve à falta de residência e trabalho fixo na Itália

A justiça italiana decidiu manter a deputada federal licenciada Carla Zambelli detida no país durante o processo de extradição. O advogado da deputada, Fábio Pagnozzi, esclareceu que não houve abuso de autoridade na prisão, que ocorreu de forma tranquila. Segundo ele, a decisão de mantê-la presa se deve à falta de residência e trabalho fixo na Itália. A defesa não teve tempo suficiente para apresentar todos os argumentos durante a audiência, que durou três horas e meia, e uma nova audiência foi marcada para o dia 13. Zambelli, que enfrenta problemas de saúde, planejava se entregar às autoridades italianas, mas acabou sendo detida após um cerco ao seu apartamento. O advogado explicou que a deputada estava em contato com as autoridades italianas e que a Interpol não poderia entrar em sua residência sem uma decisão oficial. A prisão ocorreu após Zambelli contatar um repórter italiano, que intermediou a entrada da polícia em seu apartamento. A defesa alega que a deputada não está fugindo de punição, mas sim das sanções do ministro Alexandre de Moraes.

No Brasil, Zambelli enfrentou um processo de cassação de mandato e outro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode resultar na perda de seu mandato. A defesa argumenta que o julgamento foi parcial e que a deputada não teve acesso a todas as provas. A defesa busca demonstrar que a deputada não cometeu irregularidades e que o processo contra ela é repleto de incoerências. Enquanto isso, a deputada permanece detida na prisão feminina de Rebíbia, aguardando a decisão sobre sua extradição.

