Flávio Bolsonaro pede impeachment de Alexandre de Moraes e critica ações judiciais

Parlamentar acusou ministro de conduzir os processos contra sua família de maneira tendenciosa e mencionou sanções impostas pelos EUA como um dos motivos que justificariam afastamento

Jefferson Rudy/Agência Senado Flávio Bolsonaro argumentou que as ações judiciais que envolvem sua família não têm respeitado o devido processo legal



Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu seu impeachment. Ele argumentou que as ações judiciais que envolvem sua família não têm respeitado o devido processo legal. O parlamentar acusou Moraes de conduzir os processos de maneira tendenciosa e mencionou sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro como um dos motivos que justificariam sua saída do cargo.

As sanções mencionadas por Flávio foram aplicadas pelo presidente americano Donald Trump, com base na Lei Magnitsky, que tem como objetivo punir aqueles que violam direitos humanos. Em resposta, Moraes afirmou que há tentativas de “pseudo-patriotas” para pressionar o STF a arquivar investigações relacionadas a Jair Bolsonaro, caracterizando essa pressão como um ato tirânico.

Flávio também destacou que acredita haver vazamentos seletivos de informações que visam prejudicar a imagem de sua família. Ele fez uma comparação entre a situação de seu pai, Jair Bolsonaro, e a de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua condenação anulada. O deputado acredita que a perseguição política contra os Bolsonaro é semelhante à que Lula enfrentou no passado.

O pedido de impeachment protocolado por Flávio Bolsonaro foi motivado por medidas cautelares que foram impostas a seu pai no âmbito de um inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A situação tem gerado um intenso debate sobre a imparcialidade do Judiciário e a relação entre os poderes no Brasil.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA