Advogado de Michelle Bolsonaro deixa defesa no caso das joias sauditas

Em nota, Daniel Bialski afirmou que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro podem representar a ex-primeira-dama

Isac Nóbrega/PR - 03/03/2022 Advogado deixou a defesa da ex-primeira-dama no inquérito das joias sauditas



O advogado Daniel Bialski deixou a defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no caso das joias sauditas. A informação foi confirmada ao portal da Jovem Pan News por Bialski, que alegou que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderão defendê-la no inquérito. “Deixarei de patrocinar a defesa […] justamente porque os advogados que atualmente representam o ex-presidente Jair Bolsonaro poderão e a representarão habilmente, daqui por diante neste caso”, disse Bialski em comunicado. Na semana passada, a defesa de Michelle, através de Bialski, divulgou uma nota dizendo que a ex-primeira-dama estava “absolutamente tranquila” sobre a investigação da Polícia Federal (PF) batizada de “Lucas 12:2”. “Michelle Bolsonaro está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude”, disse Bialski na nota. A operação teve buscas no endereço de Mauro César Lourena Cid, pai do tenente-coronel e ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid, e do advogado Frederick Wassef, que defendeu o ex-presidente e seus filhos. Como desdobramento, o STF autorizou a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e de Michelle.