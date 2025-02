Advogados de Bolsonaro pedem prazo de 83 dias para defesa

Solicitação surge após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado um prazo de apenas 15 dias para a apresentação da defesa

Advogados de Bolsonaro justificam a necessidade de um prazo maior, argumentando que é fundamental ter acesso completo às provas coletadas pela Polícia Federa



A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando um prazo de 83 dias para elaborar sua defesa em relação à denúncia no Inquérito do Golpe. Essa solicitação surge após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado um prazo de apenas 15 dias para a apresentação da defesa. Os advogados de Bolsonaro justificam a necessidade de um prazo maior, argumentando que é fundamental ter acesso completo às provas coletadas pela Polícia Federal. Além disso, eles desejam aguardar a manifestação da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, que é um dos delatores envolvidos nas investigações.

A defesa ressalta que a denúncia em questão se baseia em elementos que vão além dos celulares que foram disponibilizados à equipe de defesa. Por isso, o tempo adicional solicitado é visto como essencial para garantir uma defesa adequada e completa. Caso o STF não aceite o pedido de 83 dias, os advogados solicitaram um prazo alternativo de 30 dias, que seria o dobro do tempo inicialmente estipulado. O advogado Celso Vilardi também anunciou a intenção de pedir a anulação da delação de Mauro Cid, o que pode impactar o andamento do processo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA