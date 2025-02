Renan Filho diz que governo Lula fez em 2 anos mais leilões de rodovias que todo governo Bolsonaro

‘Vamos ultrapassar os R$ 65 bilhões em quatro anos’, disse o ministro dos Transportes em evento realizado pela B3 nesta segunda-feira (24)

Ricardo Botelho/MInfra Ministro também revelou que o governo tem planos ambiciosos para 2025, com a expectativa de realizar até 15 leilões de concessões rodoviárias



Renan Filho, ministro dos Transportes, destacou nesta segunda-feira (24) que a administração de Luiz Inácio Lula da Silva tem se mostrado mais ativa em relação aos leilões de rodovias em comparação ao governo de Jair Bolsonaro. Durante um evento realizado na B3, ele informou que, enquanto o governo anterior promoveu apenas seis leilões, a atual gestão já realizou nove e está prestes a realizar um décimo, que se refere à BR-343, na próxima quinta-feira (27). O ministro também revelou que o governo tem planos ambiciosos para 2025, com a expectativa de realizar até 15 leilões de concessões rodoviárias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa estratégia visa não apenas arrecadar recursos, mas também fomentar o desenvolvimento econômico do país, sempre com um olhar voltado para a responsabilidade fiscal. “Enquanto o governo anterior investiu em quatro anos cerca de R$ 32 bilhões com recursos públicos, nós investimentos a mesma quantidade em dois anos”, disse Renan Filho. “Vamos ultrapassar os R$ 65 bilhões em quatro anos. Para atingir, precisamos de mais investimentos privados”, disse Renan.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira