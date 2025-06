Advogados de Bolsonaro tentaram influenciar defesa de Cid durante investigação, diz defesa de tenente-coronel

Profissionais mencionados, Fabio Wajngarten, Paulo Cunha Bueno e Luiz Eduardo Kuntz, iniciaram essas abordagens em agosto de 2023, período em que Cid firmou um acordo de colaboração premiada com a PF

O tenente-coronel Mauro Cid revelou à Polícia Federal que advogados associados ao ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram persuadir seus familiares a mudar sua defesa durante a investigação sobre a tentativa de golpe de 2022. Os profissionais mencionados, Fabio Wajngarten, Paulo Cunha Bueno e Luiz Eduardo Kuntz, iniciaram essas abordagens em agosto de 2023, período em que Cid firmou um acordo de colaboração premiada com a PF. Após sua detenção em maio de 2023, Cid relatou que Kuntz e Wajngarten tentaram se comunicar com sua esposa e uma de suas filhas menores. Ele ficou sabendo que os advogados mantinham um contato frequente com sua filha através de aplicativos de mensagens, utilizando temas relacionados ao hipismo, esporte que a jovem pratica, como forma de aproximação.

Além disso, Cid mencionou que Kuntz fez várias tentativas de contato com sua mãe, Agnes Cid, oferecendo seus serviços para defendê-lo. O tenente-coronel acredita que essas tentativas visavam obter informações sobre seu acordo de colaboração e influenciar as investigações em andamento. Diante das declarações de Cid, sua defesa solicitou à Polícia Federal que investigue Kuntz e Wajngarten por possíveis tentativas de obstrução da justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que os advogados sejam convocados para prestar esclarecimentos sobre as alegações.

Em resposta, Kuntz afirmou que se manifestará nos autos do processo, enquanto Wajngarten defendeu a legalidade de suas ações. Cid, por sua vez, negou ter utilizado uma conta no Instagram para se comunicar com Kuntz sobre sua delação e levantou a suspeita de que mensagens trocadas entre eles possam ter sido manipuladas. Ele acredita que alguém gravou conversas sem sua autorização e enviou os áudios para Kuntz.

