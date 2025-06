Governo cancelou reunião de Lula com Motta após post surpresa sobre projeto para anular decreto do IOF

Na noite de quarta-feira (25), a Câmara aprovou a derrubada do decreto com uma ampla margem de votos, evidenciando a força da oposição. Essa ação inesperada trouxe à tona a necessidade de uma resposta rápida do governo

A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de colocar em votação a revogação de um decreto presidencial resultou no cancelamento de uma audiência previamente agendada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Motta, por meio de suas redes sociais, anunciou que levaria a votação um projeto que visava anular o decreto do IOF, o que pegou o governo de surpresa, uma vez que esperava mais tempo para discutir a proposta. A reunião com Lula, que havia sido solicitada por Motta, estava marcada para a manhã de quarta-feira (25). No entanto, após a publicação, o governo tentou entrar em contato com o deputado, mas não obteve sucesso. O cancelamento da audiência ocorreu após Motta afirmar que manteria o projeto na pauta de votações, o que gerou uma movimentação intensa no Legislativo.

Na noite de quarta-feira, a Câmara aprovou a derrubada do decreto com uma ampla margem de votos, evidenciando a força da oposição. Essa ação inesperada trouxe à tona a necessidade de uma resposta rápida do governo, que se viu em uma situação delicada diante da articulação política em curso. Lula indicou que planeja entrar em contato com Motta e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir os desdobramentos da situação. No entanto, o presidente optou por aguardar um momento mais oportuno antes de tomar qualquer atitude.

Desde o início do ano, Lula tem se esforçado para construir uma relação mais próxima com Motta e Alcolumbre, visando facilitar a negociação de pautas relevantes no Congresso. Até o momento, o presidente da Câmara não se manifestou sobre os contatos feitos pela imprensa, o que pode indicar uma estratégia de manter a posição firme em relação à votação.

