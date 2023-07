PF prende Allan Frutuozo, acusado de atentado à sede da PF em Brasília

Influencer é acusado de participar e divulgar, nas redes sociais, o ataque à sede da Polícia Federal ocorrido em 12 de dezembro

Divulgação/PF

O influenciador Allan Frutuozo da Silva foi preso no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 26, ao tentar embarcar para a Argentina, após o sistema integrado de segurança da corporação disparar no local. Ele é acusado de participar e divulgar, nas redes sociais, o ataque à sede da Polícia Federal em Brasília, ocorrido em 12 de dezembro. Frutuozo é um dos indiciados no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) e tem o ministro Alexandre de Moraes como relator. Ele foi preso enquanto tentava acessar a fila de imigração. “Tenho endereço fixo, por que nunca foram atrás de mim até agora?”, declarou.

Frutuozo foi flagrado em imagens captadas por câmeras de segurança da sede da PF, quando oito veículos foram destruídos e diversos bens públicos foram depredados, inclusive a 5ª Delegacia de Polícia Civil, numa ação que ocorreu após a prisão do indígena José Acácio Serere, acusado de incitação a atos antidemocráticos.