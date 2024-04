AGU solicita abertura de inquérito sobre divulgação de informações sigilosas no X

AGU argumenta que documentos tornados públicos pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger podem conter trechos de decisões judiciais do STF e do TSE

A AGU (Advocacia-Geral da União) solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a abertura de um inquérito para investigar a divulgação de informações sigilosas no X (antigo Twitter), cujo dono hoje é Elon Musk. O ativista e jornalista norte-americano Michael Shellenberger foi o responsável por tornar públicos os arquivos do “Twitter Files”, que continham trocas de e-mails vazados após a aquisição da rede social pelo empresário. Segundo a AGU, esses documentos parecem conter trechos de decisões judiciais sigilosas do STF e do TSE, relacionadas ao bloqueio de perfis e à exclusão de desinformação sobre as urnas eletrônicas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, alega que houve violação de sigilo e prejuízo às investigações sobre os acontecimentos do 8 de Janeiro.

Diante disso, a AGU solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que encaminhe a notícia de fato ao Ministério Público Federal para que seja realizada uma investigação criminal. Além disso, o órgão iniciou uma investigação interna para apurar possíveis atos lesivos à administração pública por parte do X, como obstrução de Justiça e influência indevida em processos administrativos e judiciais. A Advocacia-Geral da União também requereu ao Supremo o compartilhamento de provas do inquérito das milícias digitais e da investigação envolvendo Musk.

