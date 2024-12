Alceu Collares, ex-governador do Rio Grande do Sul, morre aos 97 anos

Político foi o único governador negro do Estado gaúcho; Eduardo Leite decretou luto oficial de três dias e informou que o velório será no Palácio Piratini, sede do executivo local

Edilson Rodrigues/Agência Senado Alceu foi um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ao lado de Leonel Brizola



O ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares morreu na madrugada desta terça-feira (24), aos 97 anos. Ele foi um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ao lado de Leonel Brizola.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nota de pesar na rede social X (antigo Twitter), caracterizando Collares como “um dos grandes políticos brasileiros”. Destacou ainda que o político foi o único governador negro do Estado gaúcho. “Sempre defendendo os trabalhadores e as causas trabalhistas do país, Collares deixa um grande legado para o Brasil”, escreveu Lula.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou na rede social que o legado de luta por justiça social, pelos direitos dos trabalhadores e pela educação seguirá como inspiração. O mandatário gaúcho decretou luto oficial de três dias no Estado e informou que o velório será no Palácio Piratini, sede do executivo local.

Carlos Lupi (PDT), ministro da previdência social e presidente da sigla cofundada por Collares, disse que o ex-governador foi exemplo de coragem e dedicação à justiça social.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo