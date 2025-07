Alckmin diz ter conversado com secretário do comércio dos EUA

Interação durou cerca de 50 minutos, focada na posição brasileira em buscar a reversão do cenário de vigência da tarifa de 50% já em 1º de agosto

Valter Campanato/Agência Brasil Vice-presidente repetiu que não há razão econômica para tarifa proibitiva contra os produtos brasileiros



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (24) que conversou no último sábado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A interação durou cerca de 50 minutos, focada na posição brasileira em buscar a reversão do cenário de vigência da tarifa de 50% já em 1º de agosto.

“Nós conversamos com o governo norte-americano, tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, longa, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação, e destacando que o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica”, disse em coletiva de imprensa nesta tarde.

Ele repetiu que não há razão econômica para tarifa proibitiva contra os produtos brasileiros. Se houver vigência da taxa de 50% seria “um perde-perde” com o aumento da inflação nos Estados Unidos e diminuição das exportações brasileiras, conforme o argumento apresentado. O vice-presidente da República também repetiu que o Brasil negocia com os EUA por “canais institucionais e de forma reservada”.

