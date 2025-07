Governo Trump tem interesse em minerais críticos do Brasil, diz instituto após reunião com encarregado dos EUA

Gabriel Escobar tem mantido conversas com autoridades brasileiras sobre o tarifaço de Trump; segundo o MME, o Brasil tem a 3ª maior reserva de terras raras do planeta e outras fontes de minerais críticos

Os chamados minerais críticos, indispensáveis para o avanço de novas tecnologias, desde a energia limpa até os veículos elétricos, foram tema de destaque mencionado por Gabriel Escobar, encarregado de negócios e embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil, segundo informou o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) nesta quinta-feira (24). A visita da autoridade norte-americana ocorreu na tarde de quarta (23), na sede do Ibram, em Brasília, e foi solicitada por ele. O encontro contou com a presença do presidente do instituto, Raul Jungmann, e do vice-presidente, Fernando Azevedo.

De acordo com comunicado oficial do Ibram, Escobar expressou interesse pela Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, que está sendo elaborada pelo governo brasileiro, assim como por propostas legislativas relacionadas ao tema. Dentro do cenário do recente tarifaço imposto pelos EUA, diferentes setores vêm buscando instrumentos de negociação. No caso da mineração, a produção de terras raras — fundamentais para áreas como tecnologia, inovação e defesa — já vinha sendo objeto de tratativas durante o governo de Joe Biden, e continua sendo de interesse para Donald Trump. “O interesse dos EUA permanece em minerais críticos estratégicos”, declarou Jungmann.

O crescente foco internacional sobre os minerais críticos — com destaque para as terras raras — tem sido impulsionado pela transição energética global e pelo desenvolvimento de tecnologias de ponta, como os carros elétricos. Em razão disso, Trump chegou a considerar medidas extremas, incluindo ação militar, conforme afirmou em entrevista à NBC News em 29 de março, ao comentar a ideia de anexar a Groenlândia. No entanto, esse tipo de recurso mineral não está restrito à ilha ártica. De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia (MME), o Brasil tem a terceira maior reserva de terras raras do planeta, além de outras fontes relevantes de minerais críticos.

