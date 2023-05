Alckmin recebe Marina Silva e Alexandre Silveira em meio à crise no governo sobre exploração de Petróleo

Ibama negou licença à Petrobras para explorar petróleo na chamada Margem Equatorial; decisão motivou saída de Randolfe Rodrigues da Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin está interinamente na presidência da República durante viagem de Lula ao Japão



O presidente em exercício Geraldo Alckmin recebe nesta sexta-feira, 19, em sua agenda oficial, os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Meio Ambiente, Marina Silva, no Palácio do Planalto. Os dois compromissos serão realizados separadamente. A agenda de Alckmin com as respectivas reuniões acontecem no dia seguinte à recusa do Ibama em autorizar a exploração de petróleo pela Petrobras na região da Margem Equatorial, que abrange as águas profundas entre os Estados do Pará e Rio Grande do Norte. A decisão divide em lados opostos Marina Silva, que é contra a exploração na região, e Alexandre Silveira, a favor da abertura da nova fronteira de poços de petróleo no país que estima beneficiar a Petrobras em acréscimos de mais de 1,1 milhões de barris de petróleo ao dia. Já Marina defende a ala ambientalista do governo, destacando os riscos que a exploração pode gerar ao ecossistema da região e ao aumento da crise climática.

Ao negar a licença, o Ibama exigiu da Petrobras que apresente uma Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, estudo que medirá os riscos da atividade petroleira ao ecossistema da região na Foz do Amazonas, para definir se a exploração tem viabilidade ambiental. A atitude do Ibama teria motivado também a decisão do senador Randolfe Rodrigues (Amapá) de se desfiliar da Rede Sustentabilidade, partido do qual Marina Silva também faz parte, anunciada nesta quinta-feira. Randolfe, que já vinha se envolvendo em desavenças com a ministra, ficou contrariado com a informação de que Marina teria interferido no Ibama sobre a decisão de negar a licença à Petrobras, sem ter envolvido o estado do Amapá nas discussões.

Alckmin, que ocupa a presidência interinamente em razão da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão para o encontro da Cúpula do G7, terá a missão de “afagar” a crise instalada no governo entre os ministros de Minas e Energia e Meio Ambiente. De acordo com a agenda oficial, Alexandre Silveira será recebido pelo vice-presidente nesta manhã, e a reunião com Marina Silva está marcada para o período da tarde.