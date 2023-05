Petrobras pede ao Ibama que reconsidere licenciamento de poço na Amazônia

Estatal teve negado o pedido para perfurar na foz do rio Amazonas porque não apresentou garantias para preservar a fauna local

Divulgação/Ibama Blocos de exploração localizados na bacia sedimentar da foz do rio Amazonas



A Petrobras informou ao mercado vai recorrer do indeferimento do Ibama do processo de licenciamento ambiental do Bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas no Amapá, na Amazônia. A empresa brasileira de petróleo e gás vai pedir a reconsideração da decisão em âmbito administrativo. “A Petrobras entende que atendeu rigorosamente todos os requisitos do processo de licenciamento, e todos os recursos mobilizados no Amapá e no Pará para a realização da Avaliação Pré-Operacional (simulado para testar os planos de resposta à emergência) foram feitos estritamente em atendimento a decisões e aprovações do Ibama”, diz a nota da entidade. O Ibama negou licença para a estatal perfurar na foz do rio Amazonas, sobretudo porque a empresa não apresentou garantias para preservar a fauna local.