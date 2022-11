Alckmin vai coordenar transição para governo Lula

Escolha pelo vice-presidente eleito ocorreu na manhã desta terça-feira, 1º, em reunião da cúpula do PT em hotel na capital paulista

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin (PSB) é candidato a vice-presidente na chapa ao lado de Lula (PT)



O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) vai coordenar a transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O martelo foi batido em uma reunião da cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) nesta terça-feira, 1º, em um hotel na capital paulista. Alckmin irá coordenar uma equipe com 50 nomes, que irá dialogar com integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL), derrotado na eleição presidencial. O ex-governador de São Paulo vai atuar ao lado da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do plano de governo. “Alckmin é o vice-presidente da República e tem, mais do que legitimidade, poder político e institucional para conduzir isso. A decisão do presidente foi nesse sentido”, disse Gleisi ao confirmar a escolha.

Os trabalhos da transição devem ocorrer, oficialmente, a partir da quinta-feira, 3. Na segunda-feira, 1º, Gleisi Hoffmann conversou por telefone com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), que se colocou à disposição para facilitar o processo. O senador licenciado é presidente nacional do Progressistas (PP), sigla do núcleo duro do Centrão que dá sustentação ao governo Bolsonaro. A escolha do ex-governador de São Paulo é o primeiro gesto no sentido do cumprimento da promessa de que o inédito terceiro mandato de Lula na Presidência da República. Em 2002, Lula escolheu Antônio Palocci, que depois se tornou ministro da Fazenda, para comandar a transição para seu primeiro governo. Dentro do PT, porém, há quem diga que Alckmin não deve comandar nenhum ministério. Integrantes do partido lembram que o vice-presidente é “indemissível”, o que impede que ele seja eventualmente demitido.