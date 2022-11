Pacheco diz que Lula terá do Senado ‘toda a colaboração’ para o novo governo

Aliados do presidente eleito querem se reunir com o relator geral do orçamento secreto para discutir pontos referentes a recursos para o Auxílio Brasil nos próximos anos

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai ter como um dos seus principais desafios encarar um Congresso Nacional opositor. O núcleo político do PT já planeja o encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tratar de pautas importantes para o ano de 2023. A expectativa é de que o grupo ligado a Lula vá a Brasília na próxima quinta-feira, 3, para o encontro. Aliados do presidente eleito também querem uma conversa com o relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). A intenção é que a conversa seja para acertar pontos, principalmente relacionados a recursos para o Auxílio Brasil. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já sinalizou que vai trabalhar com o novo governo. Pelas redes sociais, ele disse que Lula encontrará no Senado “toda a colaboração com a devida interlocução democrática, para resolver os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros”. Nos Estados, Lula também vai encontrar certa resistência, já que 14 deles são de oposição. Apenas 11 Estado são comandados por aliados de Lula. Ainda assim, desde meados da campanha eleitoral, Lula já tem dito que pretende chamar todos os governadores e prefeitos do país, inclusive de partidos de oposição, para uma conversa nas primeiras semanas de governo em 2023.

*Com informações da repórter Iasmin Costa