Alcolumbre diz que projeto alternativo à anistia está pronto, mas vai esperar decisão da Câmara

Presidente do Senado pretende apresentar uma proposta que permitirá a redução das penas pelo 8 de Janeiro, mas não anistiar as condenações

Andressa Anholete/Agência Senado 'Vou esperar para decidir'



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou ao Estadão/Broadcast que o texto que pretende apresentar como alternativa à anistia está “pronto”, mas disse que esperará uma decisão da Câmara dos Deputados para tomar uma decisão sobre o tema. “Vou esperar o que a Câmara vai decidir primeiro. O texto (alternativo) está pronto, mas vou esperar lá”, disse.

Questionado se poderia apresentar o projeto nas próximas semanas, respondeu: “Vou esperar para decidir. Se resolverem ou não resolverem, na semana que vem, vou tomar uma decisão”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Alcolumbre pretende apresentar um projeto que permitirá a redução das penas pelo 8 de Janeiro, mas não anistiar as condenações. A medida é rejeitada pela oposição, já que não livraria da pena o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, chamou a proposta de Alcolumbre de “meia bomba” e afirmou que insistirá em uma anistia ampla, geral e irrestrita. Alcolumbre tem demonstrado, porém, resistência a pautar um projeto sob essas condições.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório