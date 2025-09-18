Carlos Fávaro diz que Brasil está preparado para enfrentar possível retaliação dos EUA

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do governo federal, líder da pasta de Agricultura e Pecuária classifica a postura norte-americana de ‘incoerente’ e sem capacidade diplomática para tratar do assunto

Divulgação / Agência Brasil Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirma que o Brasil está pronto para enfrentar novas retaliações dos EUA



Em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, do governo federal, o ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro afirmou que o Brasil está pronto para enfrentar novas retaliações dos Estados Unidos. Ele classificou a postura norte-americana como “incoerente” e sem capacidade diplomática para tratar do assunto. Fávaro ressaltou que o Brasil é um país soberano, com uma constituição que garante a independência dos poderes, e que o governo não pode interferir nas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de expressar a esperança de que as sanções não aconteçam, o ministro garantiu que o Brasil estará preparado para enfrentá-las “de cabeça erguida”.

Para enfrentar essas retaliações, o governo implementou a Medida Provisória “Brasil Soberano”, que disponibiliza R$ 30 bilhões em linhas de crédito com juros mais baixos para setores que podem ser afetados, como o agronegócio. Fávaro destacou que o Brasil expandiu seus mercados para 472 novos destinos em 72 países nos últimos três anos, diminuindo a dependência dos EUA.

