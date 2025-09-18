Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Carlos Fávaro diz que Brasil está preparado para enfrentar possível retaliação dos EUA

Carlos Fávaro diz que Brasil está preparado para enfrentar possível retaliação dos EUA

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do governo federal, líder da pasta de Agricultura e Pecuária classifica a postura norte-americana de ‘incoerente’ e sem capacidade diplomática para tratar do assunto

Divulgação / Agência Brasil ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirma que o Brasil está pronto para enfrentar novas retaliações dos EUA

Em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, do governo federal, o ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro afirmou que o Brasil está pronto para enfrentar novas retaliações dos Estados Unidos. Ele classificou a postura norte-americana como “incoerente” e sem capacidade diplomática para tratar do assunto. Fávaro ressaltou que o Brasil é um país soberano, com uma constituição que garante a independência dos poderes, e que o governo não pode interferir nas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de expressar a esperança de que as sanções não aconteçam, o ministro garantiu que o Brasil estará preparado para enfrentá-las “de cabeça erguida”.

Para enfrentar essas retaliações, o governo implementou a Medida Provisória “Brasil Soberano”, que disponibiliza R$ 30 bilhões em linhas de crédito com juros mais baixos para setores que podem ser afetados, como o agronegócio. Fávaro destacou que o Brasil expandiu seus mercados para 472 novos destinos em 72 países nos últimos três anos, diminuindo a dependência dos EUA.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA

