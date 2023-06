Criticado por viagens internacionais, Lula vai visitar Vaticano e Paris neste mês

Petista já foi a nove países com comitiva governamental em 2023; ele deverá encontrar o Papa Francisco e tentar convencê-lo a visitar o Brasil

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula é recepcionado em Hiroshima, no Japão,onde participou da reunião do G20 em maio



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na sua agenda mais duas viagens internacionais até o fim deste mês. Criticado pela insistência em estar fora do país, Lula já realizou seis viagens (nove países ao todo) com comitiva governamental em 2023: Argentina e Uruguai; Estados Unidos; China e Emirados Árabes; Portugal e Espanha; Reino Unido; e Japão. De acordo com informações do Palácio do Planalto, os próximos embarques internacionais do presidente serão para o Vaticano, em 21 de junho, e Paris, em 22 e 23. Ou seja, viagens consecutivas e que devem durar quase uma semana considerando o tempo de deslocamento ao continente europeu.