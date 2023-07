Aldo Rebelo afirma em CPI que ONGs atuam como ‘Estado paralelo na Amazônia’

‘Eles estão governando com o auxílio formal do Estado brasileiro, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Ibama, da Funai e do Ministério dos Povos Originários’, afirmou o ex-parlamentar

Pedro França/Agência Senado À mesa, em pronunciamento, ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo



Em depoimento na CPI da ONGs do Senado Federal nesta terça-feira, 11, o ex-deputado federal Aldo Rebelo afirmou que a Amazônia é governada por um “Estado paralelo das ONGs”. “Eles estão governando com o auxílio formal do Estado brasileiro, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Ibama, da Funai e do Ministério dos Povos Originários”, afirmou o ex-ministro da Defesa. O político ainda falou que coibir a atuação dessas ONGs é difícil, porque, segundo ele, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) foi um mecanismo “criado por uma agência americana e assumido pelo Estado Brasileiro”. “Você acha que 14% do Estado Nacional está imobilizado nas áreas indígenas, as áreas mais ricas de minério do País, isso é por acaso? Não! Isso é planejado”, afirma. “Um dos fundadores do ISA, quando presidiu a Funai, ele esvaziou a Funai e transferiu da Funai para as ONGs, as atribuições do Estado”, revela. A CPI das ONGs foi instalada em 14 de junho e é presidida pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), autor do requerimento para criação desta comissão. O relator é o senador Marcio Bittar (União Brasil-AC).