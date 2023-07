Eduardo Braga diz que reforma fica para agosto

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a votação da matéria deverá ocorrer em pelo menos dois meses

Eduardo Braga foi escolhido como relator da reforma tributária no Senado



O plano de trabalho para análise da reforma tributária no Senado será apresentado somente em agosto, segundo o relator da matéria na Casa, Eduardo Braga (MDB-AM). Na manhã desta terça-feira, 11, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a votação da matéria deverá ocorrer em pelo menos dois meses. Em conversa com jornalistas, o emedebista reconheceu a necessidade de ajustes pontuais, mas não ressaltou quais pontos da matéria serão reanalisados com maior profundidade. Ex-governador do Estado do Amazonas, Braga disse que o texto “avançou muito” devido às garantias dadas à Zona Franca de Manaus (ZFM). “Vamos tratar com responsabilidade e bom senso. Não pode deixar de ter um projeto pra Amazônia”, explicou, destacando ainda que o substitutivo aprovado no Congresso formalizou as diretrizes gerais da reforma, o que presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chamou de espinha dorsal. “Agora já tem o modelo, queremos discutir os impactos que esses modelos estão indicando”, destacou.