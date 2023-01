Alemanha anuncia pacote de 203 milhões de euros para ações ambientais no Brasil

Anúncio foi feito nesta segunda-feira, 30, pela ministra alemã Svenja Schulze; expectativa é que investimentos sejam destinados ao Fundo Amazônia, a Estados da região e ações para proteção florestal

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO A ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva (e), e ministra Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze



A Alemanha em conjunto com o Brasil anunciou pacote de 203 milhões de euros, o que representa R$ 1,1 bilhão, com medidas a serem implementadas nos 100 primeiros dias do governo Lula. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 30, durante coletiva de imprensa da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ao lado da ministra Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze. “Para agora, disponibilizamos 30 milhões de euros”, explicou a ministra alemã. Os recursos, que são na realidade 31 milhões de euros, cerca de R$ 166 milhões, serão destinados em apoio a Estados da Amazônia para maior proteção florestal. “Queremos fazer outros aportes para realmente cuidas das áreas degradadas, mas esse é o primeiro pacote que combinamos na primeira semana. Queremos fazer negociações anualmente. Temos interesse na proteção [da Amazônia]. O Brasil é o pulmão do mundo. Se o Brasil tem problemas, todos têm que ajudar”, defendeu Svenja Schulze.

Outro investimento, no valor de 35 milhões de euros, já havia sido anunciado pela Alemanha para o Fundo Amazônia. Segundo Marina Silva, o montante será destinado para ações emergenciais de ajuda ao povo Yanomami. “Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem: a questão da saúde; o tratamento ao problema da grave situação de fome, que está assolando as comunidades; a parte de segurança, para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades”, disse a ministra. Além do nível emergencial, o ministério também pretende focar em propostas de médio e longo prazo na região amazônica.

O pacote de investimentos alemão também projeta 80 milhões de euros em créditos para que agricultores consigam empréstimos a juros reduzidos; 29,5 milhões de euros, por meio de um fundo garantidor do BNDES, para projetos de eficiência energética de pequenas e médias empresas; 13,1 milhões de euros para reflorestamento de áreas degradadas; 9 milhões de euros para apoio a cadeias de abastecimento sustentável; e 5,37 milhões de euros para projeto de fomento de energias renováveis para descarbonização na indústria e no setor de transportes.