Alesp aprova orçamento de R$ 372 bilhões para o Estado de São Paulo em 2025

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou, em turno único, o orçamento de R$ 372 bilhões para o ano de 2025. A votação ocorreu no final desta terça-feira (17), com 63 votos a favor e 22 contrários. A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) votou contra a proposta apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas, alegando falta de recursos adequados para reajustes salariais de funcionários públicos e para enfrentar a crise de segurança pública no Estado. Entre as áreas que receberão mais recursos estão Saúde e Educação, com R$ 36 bilhões e R$ 32 bilhões, respectivamente.

O orçamento de 2025 também se destacou pelo número recorde de emendas apresentadas, totalizando quase 30 mil, das quais cerca de 10 mil foram incorporadas pelo relator da proposta, deputado estadual Alex Madureira, do Partido Liberal (PL). Entre os programas beneficiados estão o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público (Iamspe), que receberá R$ 100 milhões, o programa Bom Prato, com R$ 70 milhões, e o Fundo de Habitação de Interesse Social, com R$ 95 milhões. A aprovação do orçamento representa um aumento de 13,5% em relação ao orçamento do ano anterior, que foi de R$ 328 bilhões.

