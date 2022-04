Alesp decide avançar com processo de cassação de Arthur do Val apesar da renúncia

Procuradoria da Casa negou pedido de extinção do processo; reunião foi convocada para a próxima terça-feira, 3, para dar andamento ao caso

A Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) deu parecer favorável à continuidade do processo de cassação do mandato do deputado Arthur do Val (União Brasil). A decisão ocorreu após a defesa do ex-parlamentar pedir a extinção do processo. A Procuradoria da Casa, no entanto, disse que o caso vai avançar apesar da renúncia do deputado, “conforme previsto no Artigo 20 do Código de Ética da Alesp”.

Arthur do Val teve a quebra de decoro aprovada por unanimidade no Conselho de Ética da Casa após a divulgação de áudios com falas machistas sobre mulheres ucranianas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação convocou uma reunião para a próxima terça-feira, 3, para analisar a ação e, em seguida, encaminhar ao Conselho de Ética para elaboração do Projeto de Resolução que será votado em plenário.