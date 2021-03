Alexandre de Moraes autoriza Daniel Silveira a conceder entrevista à Jovem Pan

Deputado federal, que cumpre prisão domiciliar, falará nesta terça, 23, ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, que começa às 18h

Plínio Xavier/Câmara dos Deputados Daniel Silveira será entrevistado pelo programa 'Os Pingos Nos Is'



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, permitiu nesta terça-feira, 23, que o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), em prisão domiciliar após três semanas de detenção no Batalhão Especial Prisional de Niterói, fosse entrevistado pelo programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan. Silveira deverá dar entrevista por meio de videoconferência, já que, de acordo com a decisão de Moraes, não deve sair do perímetro estipulado pela prisão domiciliar. O programa será veiculado a partir das 18h desta terça na rádio, nas plataformas digitais da Jovem Pan e no aplicativo Panflix.

Daniel Silveira foi preso em 16 de fevereiro após decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes por divulgar vídeos criticando os membros do STF. A decisão foi levada ao Plenário e referendada pelos outros ministros por unanimidade. Em sequência, ela foi levada à Câmara dos Deputados e também foi defendida pela Casa. Ainda nesta segunda-feira, 23, o Conselho de Ética da Câmara aceitou prosseguir com a análise da denúncia contra Silveira, que deve apresentar por escrito uma defesa em um prazo de até 10 dias.