Polícia identifica autor e vítimas de tiroteio em supermercado nos EUA

Ahmad Al Aliwi Alissa teria atingido seis pessoas com mais de 50 anos que aguardavam para receber a vacina contra a Covid-19

EFE/EPA/BOULDER POLICE DEPARTMENT O motivo que levou Ahmad Al Aliwi Alissa a cometer o crime ainda está sendo investigado pela polícia



A Polícia dos Estados Unidos identificou Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 anos de idade, como sendo o autor do tiroteio em um supermercado na cidade de Boulder, no estado do Colorado, nesta segunda-feira, 22. O suspeito está sendo acusado pelo assassinato de dez pessoas, incluindo um agente que atuou na ocorrência, mas a sua motivação ainda não foi divulgada à medida que as investigações sobre o crime continuam. Alissa, que levou um tiro na perna durante a intervenção policial, está em condições de saúde estáveis em um hospital e deve receber alta ainda nesta terça-feira, 23, quando será transferido para a prisão.

Durante a coletiva de imprensa, a polícia também divulgou o nome das vítimas do tiroteio, que tinham entre 20 e 65 anos e eram ou clientes comuns do estabelecimento ou pessoas que aguardavam em uma fila para receber a vacina contra a Covid-19, que nos Estados Unidos também está sendo aplicada em mercados e farmácias. No estado do Colorado, especificamente, todos com mais de 50 anos podem receber o imunizante atualmente. Morreram durante o ataque Denny Strong (20 anos), Neven Stanisic (23 anos), Rikki Olds (25 anos), Tralona Bartkowiak (49 anos), Terry Leiker (51 anos), Eric Talley (51 anos), Suzanne Fountain (59 anos), Kevin Mahoney (61 anos), Lynn Murray (62 anos) e Jody Waters (65 anos).