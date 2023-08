Alexandre de Moraes autoriza quebra de sigilo bancário de contas de Bolsonaro e Michelle

Polícia Federal fez o pedido ao STF para apurar suposto esquema de comercialização de jóias

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta quinta-feira, 17, a quebra de sigilo bancário de contas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O pedido desta quebra de sigilo foi feito pela Polícia Federal (PF) e está no âmbito das investigações do esquema de vendas das jóias presenteados por autoridades árabes à autoridades públicas brasileiros. Além do casal, foi autorizada a quebra de sigilo do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e do general da reserva Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid.